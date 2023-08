Si hay alguien que no ha tenido sus mejores vacaciones ese es Tomás Roncero, que ha explicado en 'El Chiringuito' que no han parado de acercarse a él, durante su estancia en la playa, para interesarse por el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid.

El periodista deportivo ha comentado que ya no le daban "ni los buenos días" y ha confesado que, harto de tanta pregunta por el asunto de la llegada o no del francés, se vio obligado a acudir a una tienda para hacerse una camiseta en la que aclaraba lo que sabía y que rezaba: "No tengo ni idea de qué va a pasar".

"¿Alguien sabe qué pasa con Mbappé?", ha expuesto Roncero, a lo que añadía que "no lo sabe ni él". "Roncero se ha pasado el verano en 'El Chiringuito, pero encerrado en el baño para que le dejaran en paz", bromea Berta Collado.