Renata Zanchi regresa al plató de Zapeando para explicar cómo hacer un playback sin ser descubierto. Para ello, la zapeadora muestra lo que no hay que hacer poniendo de ejemplo lo que no hay que hacer. Por ejemplo, Zanchi aconseja tener cuidado con los saltos en el escenario. Y es que Selena Gómez se tropezó en un concierto de Estados Unidos y sacó a la luz toda la farsa. Pero no ha sido la única.

Por otro lado, en otro programa de Zapeando Renata Zanchi trajo hasta el plató de videoclips tan malos que ya han conseguido arrasar en redes. ¿Tú también eres uno de los millones de usuarios que han visitado algunos de los videoclips más malos de la historia? Descúbrelo en este vídeo.