Renata Zanchi trae hasta el plató de Zapeando videoclips tan malos que ya han conseguido arrasar en redes.

El 'Hooked on a feeling' de David Hasselhoff es sin duda uno de los elegidos. La performance del tema clásico de 1992 no tiene desperdicio. "Por lo menos hay que decir que David es tan buen cantante como actor, y eso no es precisamente bueno", ha añadido Dani Mateo.

Pero hay vídeos que dejan a David Hasselhoff a la altura de un Grammy. Es el caso del vídeo de Rehdoog grabando 'Why must I cry': "No acierta ni una nota", resume Renata.

Golimar también marcó un antes y un después con una performance de Thriller de Michael Jackson. Y no se quedó atrás Chip Torres con 'Tú me pixeleas'.