'Melodyta' se 'pica' con la muñeca de la princesa Leonor: "Pásate los puntos por el choco"

Una empresa ha lanzado un juguete inspirando en la princesa española. La muñeca va vestida de militar y tiene un coste de 99 euros. Pero, este nuevo producto no es del gusto de otra muñeca que se siente una diva.

La princesa Leonor ya tiene su propia muñeca. Una empresa ha lanzado un juguete inspirado en la joven. La muñeca va vestida de militar y tiene un precio de 99 euros. "Pero qué cuqui", afirma María Gómez al ver el juguete.

"Aunque 99 eurazos... en vez de complementos imagino que trae medallas de oro al mérito", añade la zapeadora. Miki Nadal anuncia que la muñeca está causando sensación y esto ha provocado que otra muñeca se haya "picado un poco porque dice que aquí la única famosa y la única diva es ella".

Aparece, entonces 'Melodyta'. "¿Habéis visto que elegante viene hoy?", comenta Iñaki Urrutia, "es una tiara que ha robado a una Cenicienta en el pasillo del supermercado para que veamos que ella también es princesa".

El zapeador pregunta la 'diva' cómo de picada está. "¿Un 70%? ¿Un 80%?", plantea. "One hundred per cent", responde 'Melodyta'. "Pues sí que se ha picado, sí", comenta Urrutia. "No te enfades, 'Melodyta', seguro que la muñeca Leonor y tú tenéis muchos puntos en común", le dice Iñaki. "Pásate los puntos por el choco", responde ella.

