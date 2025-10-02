Arun Mansukhani desvela una sencilla técnica para meditar en casa: "Elige un momento tranquilo, un sitio cómodo..."

Arun Mansukhani desvela hoy en Zapeando los secretos de la meditación y, en este vídeo, da las claves y consejos si queremos iniciarnos desde casa. Uno de ellos, empezar con no más de 5 minutos.

Arun Mansukhani habla hoy en Zapeando sobre la meditación, una práctica llena de beneficios pero que tampoco es recomendable para todo el mundo.

El psicólogo explica en el vídeo sobre estas líneas que hay muchas formas de meditar, pues al final "es un estado". En este sentido, recomienda "meditar con algún grupo" más que lanzarnos por nuestra cuenta.

Si finalmente preferimos comenzar en casa, propone una técnica muy simple: "Elige un momento tranquilo, un sitio cómodo con la espalda lo más alineada posible y pon el temporizador".

El experto aconseja empezar con muy poco tiempo, no más de 5 cinco minutos. Después cerramos los ojos, miramos hacia el suelo o ponemos la llamada "mirada en blanco". A continuación empezamos a pensar en nuestra respiración, a contar imaginándonos los números en la mente, o simplemente prestando atención a lo que ocurre dentro y fuera.

En algún momento, señala que "la mente se va a ir" y pensar en otra cosa, momento en el que debemos volver y "redirigir la atención".

Una vez ha sonado el temporizador, lo apagamos, y dedicamos unas respiraciones más, para en la última "prestar atención a tu mundo interno y a los sonidos de todo lo que está pasando fuera". Si la mente no se va, "puedes pensar en tu mundo social, en la gente que te quiere".

Este sería, comenta, el momento de 'mindfulness', o "conciencia plena" en el que "estás conectado contigo y con el mundo". Por ello, recomienda empezar con cinco minutos, pues "hay gente que corre haciendo 20, los hace un día y al día siguiente ya no hace".

Respecto a los resultados, afirma que aunque los cambios cerebrales se producen más adelante, una hora después de la primera sesión "vas a estar más tranquilo". El mejor momento, explica, sería por la mañana y después de hacer deporte.

