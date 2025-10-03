Alberto Rey, sobre 'The Smashing Machine', lo nuevo de Dwayne Johnson: "Es un drama puro y duro"

'La Roca' vuelve a la gran pantalla con una película que cuenta la historia del luchador de UFC Mark Kerr. Muchos ya consideran esta la mejor interpretación del actor e, incluso, que puede ser nominado al Oscar.

Este viernes se estrena 'The Smashing Machine', la nueva película de Dwayne Johnson, 'La Roca', y Emily Blunt. "Cuenta el ascenso y la caída a los infiernos de Mark Kerr", explica Nacho García, "y, dicen, que es la mejor interpretación de Johnson".

Alberto Rey está de acuerdo con esa opinión. "Es una película rara, muy simple, clásica, a veces casi parece un telefilm, pero, por otro lado, es muy impactante", explica el periodista experto en cine. "El universo de la lucha extrema no lo conocía y, hay momentos, he tenido que dejar de mirar a la pantalla porque el director jamás estiliza la brutalidad del deporte".

"'La Roca' está absolutamente icónico", añade Alberto, "si lo hace bien, va a ser una carrera al Oscar memorable y le veo ganando aquel premio que no le dieron a Mickey Rourke hace unos años por interpretar a un luchador".

El periodista cree que el actor y Emily Blunt, "están los dos muy bien, son personajes muy tristes, pero tienen una química maravillosa". Johnson, además, tiene gran parecido con Kerr. El actor perdió 25 kilos y, además, cada día se ponía 14 prótesis distintas por todo el cuerpo.

"Hay una cosa que tiene la película, que la lastra un poco, que es que no termina de rematar", añade Rey. "Creo que como el personaje real está vivo hay un punto de homenaje en la película", afirma el periodista. "Es super interesante y no es la típica película de Dwayne Johnson, hay cero chistes, es un drama puro y duro", desvela. Alberto decide dar tres 'Albertitos' y medio al film.

