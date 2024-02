Ilia Topuria se convierte en el nuevo campeón del mundo de artes marciales mixtas tras vencer a Alexander Volkanovski. Un luchador por el que expresa sentir un gran respeto profesional y personal: "Es un tipo súper agradable. Ha sido un honor compartir el octógono con alguien como él".

Este reconoce que si hubiera recibido un golpe como el suyo a Volkanovski, habría caído, pero matiza que "sería imposible" que el australiano se lo hubiera dado. "¿Conectarme un golpe así? Imposible", comenta.

El luchador ya le ha pedido la revancha, pero el hispanogeorgiano prefiere no dársela: "Por su bien, mejor que no". No te pierdas este momento de 'El Hormiguero' en el vídeo principal de la noticia.