Según un estudio de una universidad alemana, la edad a la que somos más felices es a los nueve años y luego, hay un salto temporal hasta los 96 años donde la felicidad vuelve.

Con esta previsión, Ares Teixidó lo tiene muy claro y no duda en afirmar que ella con 96 años "espera estar muerta" a lo que añade que "a mi que no se me alargue tanto la vida, se me hace bola solo de pensarlo".

El presentador de Zapeando, Dani Mateo, tiene serias dudas de que la colaboradora pueda llegar a esa edad y así se lo hace saber diciéndole: "Ares, vives en Chueca y sales a diario...¿Cómo vas a llegar?". Una respuesta que da lugar a las risas del resto de colaboradores y el público.