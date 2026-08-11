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Ramón García, al ver que tiene el plató vacío porque el público está en el baño: "Espero que se hayan lavado las manos"

En 'En Compañía', Ramón García protagoniza este divertido momento al darse cuenta que la mayoría de su público se ha ido al baño y ha dejado los asientos vacíos.

Ramón García, al ver al plató vacío porque el público está en el baño: "Espero que se hayan lavado las manos"

Quique Peinado enseña en este vídeo cómo en 'En Compañía', el público de Ramón García se hace pis. Y es que el propio presentador desveló lo que "pasaba durante la publicidad en los programas de televisión": "La gente se hace pis y se van todos al baño, con lo cual, hemos quedado... cuatro".

Tras enseñar el plató prácticamente vacío, Ramón ayuda a entrar a todas las personas que faltan: "Han vuelto las de y los del pis. Espero que se hayan lavado las manos, porque les he dado la mano a todos", destaca el presentador.

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