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Interrumpe la boda de su exnovia que va a casarse 90 días después de que él la dejara

"Él es el que puso fin a la relación, pero no puede aceptar la rapidez con lo que ella ha rehecho su vida", comenta Alfonso Arús anonadado acerca de este personaje que protagoniza este vídeo viral.

Interrumpe la boda de su exnovia que va a casarse 90 días después de que él la dejara

El hombre que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s dejó a su novia hace 90 días y ahora, ella ha rehecho su vida y está en el altar, dispuesta a casarse con otro hombre. Pero su orgullo no puede consentirlo y decide interrumpir la boda con un look un tanto mejorable, según apuntan los colaboradores del programa de laSexta, que apuntan que lo que le fastidia en realidad es que ella haya conseguido superarle y él siga estancado.

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