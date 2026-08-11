Ahora

Aruser@s Fresh

El entrañable homenaje de decenas de niños a Willow, la Golden Retriever que cumple cuatro años y es perro de terapia

La canción de 'Happy birthday' nunca había sonado tan bonita como en este momento en el que los alumnos de un colegio se la dedican a su querida perra de terapia.

El entrañable homenaje de decenas de niños a Willow, la Golden Retriever que cumple cuatro años y es perro de terapia

La Golden Retriever que protagoniza este entrañable vídeo viral que recoge Aruser@s se llama Willow y cumple cuatro años. Ella es perra de terapia en el colegio en el que estudian los niños que le desean feliz cumpleaños entonando la mítica canción. Decenas de estudiantes homenajean a la perrita, que sentada los observa con atención, como si realmente fuera consciente de lo emocionante que es este momento.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Terremoto en Colombia, en directo | Más de 130 muertos en el temblor de Colombia, sin españoles aún confirmados entre los fallecidos
  2. Ayuso alojó en un pabellón que no cumple la normativa antiincendios a 260 víctimas de los incendios
  3. Lío por la 'no normalidad': la guerra de versiones del Gobierno central y el ceutí por la situación en Ceuta
  4. El incendio de Niebla (Huelva) sigue fuera de control y "muy agresivo": el cambio del viento podría favorecer los trabajos de extinción
  5. Puente critica al rey Felipe VI por saludar y fotografiarse con el agitador ultra Javier Negre: "Una absoluta ignominia"
  6. El eclipse solar llena de vida la España vaciada: pueblos casi deshabitados serán el centro del mapa mundial