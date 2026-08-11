El entrañable homenaje de decenas de niños a Willow, la Golden Retriever que cumple cuatro años y es perro de terapia

La canción de 'Happy birthday' nunca había sonado tan bonita como en este momento en el que los alumnos de un colegio se la dedican a su querida perra de terapia.

La Golden Retriever que protagoniza este entrañable vídeo viral que recoge Aruser@s se llama Willow y cumple cuatro años. Ella es perra de terapia en el colegio en el que estudian los niños que le desean feliz cumpleaños entonando la mítica canción. Decenas de estudiantes homenajean a la perrita, que sentada los observa con atención, como si realmente fuera consciente de lo emocionante que es este momento.

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