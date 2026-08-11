VÍDEO | ¿Quién mola más?: Miki Nadal y Virginia Riezu hacen una batalla de farmear aura

El presentador de Zapeando y la zapeadora se suman a esta nueva moda entre los jóvenes que consiste en llevar a cabo una especie de batalla de gallos, pero, en lugar de cantando, haciendo movimientos de todo tipo.

Los jóvenes, como cuenta Virginia Riezu, han encontrado una nueva manera de competir entre ellos: farmear aura. "Traducido al lenguaje viejuno vendría a ser una especie de batallas de gallos, pero solo con movimientos para ver quién es el que más mola".

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, esas batallas justamente eso: los dos contrincantes hacen movimientos de todo tipo, desde movimientos con las manos hasta tirarse al suelo y comenzar a patalear.

"No he entendido absolutamente nada", confiesa Irene Junquera, "no sé si es un baile, si me está amenazando, si tengo que llamar a emergencias...". Quique Peinado, por su parte, cuenta que su hijo hace eso "todo el rato". "¿Para cuándo el Google Translate de padres a hijos?", plantea.

Virginia Riezu y Miki Nadal se animan a sumarse a esta tendencia y hacen una demostración de farmear aura. El presentador de Zapeando decide que él ha sido el ganador de esta competición.

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