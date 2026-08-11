Una cucaracha destroza la coreografía de una joven al ritmo de Shakira: "Baila mejor que la chica"

"Parece San Fermín", destaca Quique Peinado al ver cómo una chica sale huyendo tras ver una cucaracha y el insecto la persigue.

Hay muchos vídeos virales en los que las cucarachas son las protagonistas, pero hay en ocasiones en las que no están a la vista, y su estrategia es el ataque por sorpresa. Se puede ver en este vídeo, donde una joven se graba bailando la coreografía de 'Dai, dai', el tema viral de Shakira en el Mundial, cuando, de golpe, aparece una cucaracha.

"Parece los Sanfermines", destaca Quique Peinado tras ver cómo la chica, al ver la cucaracha, sale corriendo. Además, el zapeadora afirma que "si ves el vídeo más veces, te das cuenta de que baila mejor la cucaracha que ella".

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