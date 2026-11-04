El mapa de las 'midterms' de Estados Unidos: así se tiñó de azul el país tras las elecciones

Estados Unidos se tiñe de azul dos años después de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca. Aun con los poderes que le otorga el cargo, el presidente verá muy limitadas sus opciones de gobierno en los dos años que le quedan.

Unos datos desoladores para Donald Trump. La victoria demócrata en las elecciones 'midterms', la gran derrota para el republicano, ya es una realidad. Las elecciones de mitad de mandato recomponen el Congreso —el total de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado— con un fortísimo voto de castigo para el mandatario, que se traduce en lo que ya venían adelantando las encuestas: la oleada azul.

Porque incluso estados históricamente republicanos han virado y el Partido Demócrata ha salido vencedor en ellos. En Texas, por ejemplo, James Talarico se ha convertido hoy en el primer senador demócrata en Texas en 38 años; Adam Hamilton ha arrebatado a los republicanos el escaño para la Cámara Alta en las elecciones de medio mandato en Kansas, un estado clave para el control del Senado que no elegía a un senador demócrata desde 1932.

Y en la Cámara de Representantes, más azul que antes. El cambio de color tiene implicaciones directas en la Administración Trump, que tendrá más difícil sacar adelante sus proyectos de ley. Al borde de las 9:00h de la mañana, el resultado es claro: el Partido Demócrata ha ido ganando distritos en los que el presidente se impuso claramente, con ventajas de hasta 10 puntos, en las elecciones de 2024. Las proyecciones apuntan a que los demócratas obtendrán 255 escaños de la Cámara de Representantes, con los republicanos quedándose en 180. Por ahora, este es el mapa de Estados Unidos en función de los resultados: