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'Midterms' en EEUU

Trump acepta el resultado de las 'midterms' y anticipa que vetará las iniciativas demócratas: "Yo no estaba en las papeletas"

La otra cara El presidente de Estados Unidos reconoce que la guerra en Irán ha influido en las derrotas de los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato celebradas este martes.

Donald Trump, tras un mitin en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washington Donald Trump, tras un mitin en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln en WashingtonAgencia AP
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la ola de victorias de los candidatos demócratas en las elecciones legislativas de este martes se debe a que su nombre no aparece en las papeletas y que su figura habría cambiado radicalmente el signo de la votación.

El presidente estadounidense reconoce que la guerra en Irán ha influido en las derrotas de los republicanos, mientras los demócratas se preparan para asumir el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de Estados Unidos, lo que supondrá un desafío para su agenda legislativa.

En una entrevista con Fox News, Trump afirmó que los demócratas le enviarán proyectos de ley que él considera "disparatados", y que los vetará.

"Enviarán cosas que son una locura, y yo las vetaré", declaró. "Y después de un par de meses de vetos, llamarán y dirán: '¿Cómo podemos sacar esto adelante?'. Y entonces trabajaremos juntos".

"No estaba en las papeletas porque si hubiera estado, habríamos arrasado", ha publicado Trump en sus redes sociales. Poco después, el magnate republicano ha continuado publicando una serie de mensajes entre los que se incluye una crítica al hasta ahora gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, a quien ha afeado la victoria electoral del demócrata James Talarico ante el republicano Ken Paxton. Este final, ha alegado, es el resultado de haberse "convertido en un RINO", un republicano sólo de nombre (por sus siglas en inglés) en los "últimos seis meses de su trayectoria política".

Críticas para todos, incluso para Fox News

Trump señaló que el asunto de Irán pesó sobre los candidatos republicanos, a pesar de que los votantes respaldaron su gestión al respecto. "Creo que, en parte, fue por Irán; pero, al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con respecto a Irán", afirmó.

Esta secuencia de mensajes, además, incluye críticas a la cadena conservadora Fox News, a la que ha atribuido "parte de responsabilidad en estas derrotas al dar espacio de forma constante y sistemática a la oposición 'tontócrata' (demócrata) y a peores".

Además, el dirigente republicano ha adelantado tanto en redes como en medios de comunicación su intención de hacer uso del veto presidencial ante el control demócrata del Congreso. "Tengo derecho a vetar cualquier cosa", ha declarado a Politico, antes de anotar que, de todos modos, prefiere "no pasar dos años sentado ahí vetándolo todo".

"Por eso, ya he hablado con ciertos líderes del Partido Demócrata. Y es probable que también encontremos muchos aliados entre los demócratas", ha planteado, argumentando que "ellos también quieren que se logren resultados".

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