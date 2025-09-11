Su hermana confirma la relación
Quién es Brooks Nader, la nueva novia de Carlos Alcaraz: supermodelo en EEUU y con reality propio como las Kardashian
Zapeando aporta más información sobre Brooks Nader, la nueva novia de Carlos Alcaraz después de que su hermana haya confirmado la relación. En el reality que protagoniza con sus hermanas, ya avisaba que "quien sale con una, sale con todas".
Zapeando analiza una pareja de 'celebrities' recién salida del horno, la de Carlos Alcaraz y Brooks Nader, una modelo norteamericana muy conocida en Estados Unidos.
Nader, de 28 años, ha sido portada en numerosas revistas y programas de televisión y, además, ha sido pareja de Constantino de Grecia.
Ha sido la hermana de Brooks la que ha confirmado la relación, y eso que hace unos días tuvo que desmentir que estuviera saliendo con otro tenista, Jannik Sinner. "Una cosa es que compartan Grand Slam y otra que compartan pareja", apunta Nacho García.
Brooks tiene su propio reality junto a sus hermanas, al estilo de las Kardashian, en el que ha asegurado que quien sale con una de las hermanas "sale con todas". "Como eso sea verdad, para los regalos de San Valentín se va a gastar un dineral", comenta Isabel Forner.
Precisamente justo después de ganar el US Open, Alcaraz ha cambiado de look y se ha teñido de rubio, lo que algunos ven como un guiño a su nueva pareja. Dani Mateo afirma que se está pensando hacer lo mismo, pero "estoy esperando a ver cómo se le asienta a Jorge Javier".