Los consejos de Raquel Perera para seducir: así hay que dominar el lenguaje verbal, el corporal y el sentido del humor

Raquel Perera, coach emocional de Zapeando, aborda en este vídeo la cuestión de la seducción y da unos valiosos consejos para atraer a la persona que nos gusta... que Nacho García e Isabel Forner ponen en práctica.

Esta semana, Raquel Perera habla sobre la seducción y en el vídeo sobre estas líneas explica una serie de habilidades necesarias si queremos atraer a esa persona que nos gusta.

La coach emocional apunta que, para seducir, necesitamos dominar tanto la comunicación verbal como la no verbal, así como otras habilidades sociales. Respecto a la comunicación verbal, recomienda utilizar un lenguaje emocional basado en experiencias, así como refuerzos positivos en los que hacemos cumplidos sinceros o reconocemos lo que nos gusta de la otra persona.

El lenguaje corporal para Raquel es "una de las herramientas clave en la seducción". Para ponerlo en práctica, Nacho García e Isabel Forner son los sujetos de prueba que van siguiendo los 'tips' de la experta.

En primer lugar, es importante mantener el contacto visual, acompañado de "esa risa sincera que puede marcar siempre la diferencia". También mantener una postura abierta, con los hombros rectos, el cuerpo orientado a la persona y siempre evitando cruzar los brazos y encorvarse.

El siguiente paso es buscar un contacto sutil o un roce ligero, "siempre en el contexto adecuado", apunta Raquel mientras Isabel se pone nerviosa ante Nacho.

También encontramos las habilidades sociales, donde importa mucho el sentido del humor. Ante esta cuestión Nacho tira de los clásicos: "¿Sabes lo que es un tomate con una capa? Supertomate ¿Y un plátano con una capa? Un plátano disfrazado de Supertomate". Isabel, por su parte, reconoce le gusta este tipo de humor.

Además, Raquel señala que también importan los "silencios cómodos", así como potenciar la "rareza atractiva", esa "característica única que nos caracteriza" y que a veces queremos esconder. Además de estas técnicas, también hay que ser consciente de las necesidades propias y de la persona que queremos seducir.