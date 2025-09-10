Juan Sanguino analiza el romance entre Jennifer Aniston y el hipnotizador Jim Curtis: "¡Huye de ahí ya!"

Juan Sanguino visita Zapeando para comentar la vida amorosa de Jennifer Aniston. La actriz podría estar enamorada de Jim Curtis, un conocido hipnotizador y gurú del amor estadounidense. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

"Estoy obsesionado con esta relación", confiesa Sanguino, antes de explicar que el romance "se confirmó cuando se les vio juntos de vacaciones en Mallorca" y cuando Aniston publicó una fotografía de Jim Curtis en sus redes sociales.

"Jim Curtis es un hombre que se define a sí mismo como un pionero del bienestar, un coach emocional y un maestro de la hipnosis", señala el colaborador y añade que ambos se conocieron en una de las sesiones de hipnosis que él imparte.

"Conoció a Jennifer porque a ella le da miedo volar y lo contrató para que la hipnotizara y le quitara el miedo… así que igual Jennifer no está enamorada, sino que está bajo el influjo de Jim", bromea Juan Sanguino.

Sin embargo, el colaborador admite que no termina de confiar en Jim Curtis. Por eso lo investigó y concluyó que no le da "buena espina". "En 2017 publicó un libro en el que confesaba que era incapaz de tener novia porque se aburre en seguida… ¡Jennifer huye de ahí ya!", le recomienda Sanguino a la actriz.