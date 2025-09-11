Alba Gutiérrez, tras el auge de jóvenes que confían sus problemas amorosos a ChatGPT: "¿Dónde han quedado las amigas?"

El uso de la IA como confidente entre adolescentes ha generado debate en el plató de Aruser@s. Alba Gutiérrez defiende el valor de la amistad frente a ChatGPT y advierte: "Una buena amiga te dirá lo que no quieres escuchar".

El creciente uso de la inteligencia artificial entre los más jóvenes ha despertado preocupación en el plató de Aruser@s. Según datos presentados por la periodista Elizabeth López, una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años recurre a ChatGPT para resolver dudas personales: "dietas, libros o series, situaciones amorosas y dudas sobre estudios".

"Muchos jóvenes prefieren compartir sus emociones con ChatGPT por vergüenza o miedo a la reacción de los demás, pero aunque parezca muy cercano, ni es un amigo ni es un profesional", advierte la periodista.

Desde el plató, Alfonso Arús se muestra sorprendido por la frecuencia con la que las jóvenes consultan a la IA sobre su vida sentimental. "Entiendo que consultes los estudios, pero sobre una situación amorosa me parece increíble", comenta el presentador, visiblemente impactado, algo que parece compartir la colaboradora Alba Gutiérrez: "¿Dónde han quedado las amigas?".

Así, la tertuliana reivindica el papel tradicional de las amigas: "Una buena amiga te dice lo que no quieres escuchar y el chat no lo hace".

Alfonso Arús zanja el debate con humor, comparando esta tendencia con los antiguos consultorios sentimentales de la radio: "Preguntar a la IA si debes seguir con tu chico es como si estuviésemos en el consultorio de Elena Francis de los años 60".