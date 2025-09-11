María José Gómez y Verdú desvela lo que "tienen que superar los valencianos" sobre la paella: "No se come con cuchara"

En sus clases de protocolo, María José Gómez y Verdú explica la forma correcta de comer paella, que contradice a una tradición tan valenciana como comérsela con cuchara directamente de la paella, algo que le da "mucho asco".

María José Gómez y Verdú vuelve un día más a Zapeando con sus clases de protocolo y, en esta ocasión, nos cuenta cuál es la forma correcta de comerse una paella.

Miki ya sabe que si lleva guisantes "no es paella, es arroz con cosas", pero según María José se equivoca con su técnica de usar la concha del mejillón para comerse el arroz.

La experta en protocolo también aborda el "dilema número uno" que considera que "los valencianos tienen que superar": "La paella no se debe comer con cuchara", afirma rotunda.

Más aún si lo cogemos directamente de la paella, algo que María José confiesa que "me da mucho asco": "¿Tú sabes la saliva que se comparte en ese momento?", señala la experta, que asegura que eso no debe hacerse "jamás". Siempre con tenedor y cada uno en su plato.

María José cuenta que la tradición de la cuchara se remonta décadas atrás, cuando solo existía la paella de plato y se usaban cucharas de madera, pero "ahora ya hemos adelantado, hay cubiertos y platos".