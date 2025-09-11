Jabifus recomienda un ritual con almendras para afrontar la 'vuelta al cole' con más energía

El astrólogo de Aruser@s vuelve con su consultorio semanal, donde aconseja llevar almendras en el bolsillo y un ojo de tigre para atraer prosperidad y combatir la desgana tras las vacaciones.

Cada jueves, Jabifus, astrólogo de Aruser@s, responde a las preguntas que le han mandado los espectadores durante la semana.

El consultorio lo abre Mayra Cruz, que pregunta al experto por algún ritual para que los niños comiencen con buen pie la 'vuelta al cole'. Javier Fuster asegura que volver a la rutina es un momento agotador para muchos, por lo que recomienda hacer la sigueinte ceremonia para hacerlo más llevadero.

Para ello solo necesitamos tres almendras. "Lo que tenemos que hacer es guardarlas en el bolsillo de nuestro pantalón durante una semana y esto favorecerá la prosperidad y la abundancia", asegura el astrólogo.

Además, llevar con nosotros un 'ojo de tigre', ese mineral de colores pardos y amarillentos que tanto gusta a nuestros espectadores, facilitará las buenas energías y calmará las perezas.

Penélope Alonso, otra espectadora, está en búsqueda de compañera de piso y necesita saber qué signos son los más fáciles y limpios para tener una buena convivencia. "Los Virgo son muy ordenados y cuadriculados y, si queréis algo más familiar, los Cáncer serán muy protectores, pero sobre todo recomiendo vivir con los Libra, personas mediadoras y diplomáticas", comenta Jabifus.