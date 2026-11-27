El experto advierte de que estas herramientas, por cómo funcionan, pueden acabar diciendo "lo que queremos oír".

En Zapeando, Jon Hernández advierte sobre los riesgos de consultar el voto con inteligencia artificial (IA), destacando que no es completamente neutral. Explica que la IA adapta sus respuestas a las preferencias del usuario, lo que puede llevar a que solo se escuche lo que se quiere oír. Además, subraya la importancia de verificar la información, ya que la IA toma datos de fuentes variadas, no siempre oficiales. Promociona la plataforma Argos29N.com, diseñada para verificar rápidamente la veracidad de datos mediante el uso de IA entrenada con fuentes oficiales, como el INE, y menciona que detectó datos falsos en un reciente debate político.

Tras una pequeña intro donde advierte de que muchas personas consultan su voto con la inteligencia artificial (IA), al igual que hacen con muchos otros asuntos que les atañen, Jon Hernández habla en Zapeando sobre los riesgos de la herramienta. "Pensar que la inteligencia artificial es completamente neutral es de ser muy naíf", señala.

El experto no cree tanto en que haya injerencias o manipulación y explica cómo estas tecnologías pueden adaptar sus respuestas a las preferencias de cada usuario. "A medida que la vas utilizando (la IA), se va haciendo a ti. Fácilmente nos va a decir lo que queremos oír", comenta.

¿Se puede usar la IA para verificar?

Durante su intervención, destaca que hay que tener cuidado porque la IA toma información de fuentes muy variadas, que no necesariamente son oficiales. Además, promociona la plataforma Argos29N.com que, según explica, permite comprobar en apenas tres segundos si un dato es cierto, falso, impreciso o está sacado de contexto.

La herramienta ha sido desarrollada mediante el entrenamiento de una inteligencia artificial para consultar fuentes y plataformas oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el objetivo de facilitar la comprobación de afirmaciones y datos.

El procedimiento consiste en volcar los discursos, entrevistas o intervenciones de los candidatos y que esta los contraste. Señala que registró unos 50 datos falsos o imprecisos en el debate a cuatro de este jueves.

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