¿Qué film ganará el Oscar a la mejor película?: "Cuidado con 'Cónclave'"

Las quinielas sitúan como favoritas 'Anora' y 'The Brutalist' pero, para el periodista, la película Edward Berger podría sorprender obteniendo la preciada estatuilla.

Una de las categorías más importantes en los Oscars es el galardón a mejor película. Como apunta Miki Nadal, en esta categoría "hay dos favoritas: 'Anora' y 'The Brutalist'". Alberto Rey explica que la primera "ha acelerado al final de la carrera y, en este caso, las cuatro horas de película de Brady Corbet hace que 'The Brutalist' sea un poco 'me ha gustado pero la pongo en el número seis'".

"¿Quizá la película que necesitan los Oscars para recuperar el caché es 'Anora'?", se pregunta Alberto, "esa es la gran pregunta porque por el camino nos hemos dejado cosas como 'Dune'". El periodista cree que están esperando a la tercera entrega de la película de Denis Villeneuve "para hacerse un 'Señor de los anillos' y regalarla de premios".

El periodista expone que "venimos de años de películas muy menores como 'Green Book', 'CODA', 'Nomadland', que no son malas películas pero no han pasado a la historia". Alberto considera 'Anora' como una película "increíble y preciosa" pero advierte que quizá hay que tener cuidado con 'Cónclave'. El periodista afirma que, "el timming de El Vaticano está siendo muy raro en estos Oscars y podemos encontrarnos con el Oscar más incómodo de la historia".