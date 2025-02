Alberto Rey apuesta por Kieran Culkin en los Oscars: "Solo se le ha resistido el del 'Benidorm Fest'"

Quedan pocos días para que se celebre la ceremonia de entrega de los Premios Oscar. A pesar de que en muchas categorías no hay favoritos claros, en tres premios en concreto el Oscar ya está cantado. Como expone Alberto Rey, estas categorías son actor y actriz de reparto y película de animación.

"Kieran Culkin, le conocéis muchos por la serie 'Succession', que se va a llevar de calle el de actor de reparto", afirma el periodista. "No ha habido nadie que le tosa en los precursores", expone. Y es que Culkin ha ganado, entre otros, el BAFTA o el del Sindicato de Actores. "Solo se le ha resistido el del 'Benidorm Fest'", añade, entre risas.

En cuanto a la actriz de reparto, todos dan por ganadora a Zoe Saldaña pero el periodista indica que "a lo mejor no". "El paseo militar de Zoe Saldaña tal vez no sea tal", añade. Rey lo da "por seguro" pero "la crisis 'Emilia Pérez' es tan salvaje que Zoe tuvo que apartarse de aquello para que no le salpicara y, aunque creo que no peligra su premio, hasta que no lo vea no me lo creo". Para el periodista, Zoe Saldaña "es la película" ya que es su personaje el que vive "un viaje real" en el film.

"La película de animación parece que está dada", anuncia Alberto. Aunque hay "nombres muy potentes" en la categoría, 'Robot Salvaje' "es la favorita con mucha diferencia". "Es preciosa", afirma Cristina Pedroche. El periodista explica que en esta edición de los Oscar "tenemos unas películas de animación muy bonitas". El film ha ganado nueve Premios Annie, considerados los Oscar de la animación, "y, además, este año la competencia, fundamentalmente de Disney, no ha estado a la altura".