Zapeando conecta en directo con Lola Aguilella, la tik toker que se ha hecho famosa por criticar vídeos de paellas mal hechas. En esta ocasión le toca comentar la que se sirvió en el cumpleaños de Julio José Iglesias con ingredientes tan dispares como "mejillones, chirlas, pollo deshuesado, gambas, guisantes, judías verdes, pimiento de piquillo y granitos de arroz": "El pelo azul se me ha pasado a fucsia", espeta provocando las risas en plató.

"¿Pero dónde está el arroz?", exclama durante su entrevista, para luego asegurar que "eso no es paella. Solo es el recipiente", porque ella lo que ve es el típico "batiburrillo que se inventan los extranjeros".

Es por eso, y por miedo a que le toque una mala, que no come paella "ni fuera ni dentro de la Comunidad Valenciana: "Hacen tantos destrozos q si no sé muy bien donde voy no me fío". Eso sí, también reconoce que no sabe hacerlas: "Las critico mejor que las hago".