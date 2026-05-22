¿Puede ganar 'La bola negra' la Palma de Oro en Cannes? "De Los Javis me lo creo todo"

Nuestro experto en cine, Alberto Rey, valora qué posibilidades tiene esta película, con participación de Atresmedia, y que se estrenó ayer en Cannes con una ovación de 20 minutos de aplausos, de llevarse la ansiada Palma de Oro.

Al fin se presentó en el Festival de Cannes, 'La bola negra', una película de Javier Ambrosi y Javier Calvo y en la que participa Atresmedia, que arrancó un aplauso de más de 15 minutos en su estreno mundial. Pero ¡debemos fiarnos de los aplausos? ¿Puede ganar 'La bola negra' la Palma de Oro? Virginia Riezu confiesa que "ya hay gente que se ha venido muy arriba y están diciendo que va a ser la película de temporada, hablan ya incluso de los Oscar".

Una cosa importante, advierte nuestro experto en cine, Alberto Rey, es que "empieza a haber ya críticas que la odian y eso es bueno, es buena señal porque cuando todo el mundo empieza de repente a odiarla fuertemente es que es una película importante".

Ahora bien, que sea la ganadora en el Festival de Cannes "me parece una locura absoluta, pero es que de Los Javis, me lo creo todo", asegura Rey, recordando que hace sólo 13 años "y 13 años no es nada en la industria", dice, "estaban en el hall del Teatro Lara de Madrid, con 'La llamada'.... y ahora reciben 20 minutos de ovación en el Festival de Cannes. Vaya carrerón".

"También es cierto que la cámara de eco de los festivales, la prensa que los cubre, es cada vez más desquiciada. Cuando estás ahí dentro parece que solo existe el Festival de Cannes y realmente no es así. Pero por otro lado, la influencia de este festival es cada vez mayor y ahora es mayor que nunca", explica el experto.

"Es increíble lo que han logrado estas dos personas", apostilla Dani Mateo. En el vídeo podemos ver al completo este análisis que, por cierto, hay posibilidades de que el cine español se lleva una Palma de Oro porque hay otras dos películas que compiten en este festival: 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar.