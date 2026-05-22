Alberto Rey, sobre 'The Mandalorian and Grogu': "Los fans de Star Wars tenemos un conflicto entre el criterio y la nostalgia"

El periodista y experto en cine, Alberto Rey, viene como cada viernes a Zapeando a hablarnos de los últimos estrenos de cine, esta vez le toca el turno a lo último del universo Star Wars. Dale al play de este vídeo para conocer todos los detalles.

Las novedades en la cartelera de este viernes nos trae lo último del universo (infinito) de Star Wars: ha llegado a los cines 'The Mandalorian and Grogu', una película que continúa las andanzas de la serie de televisión protagonizada por un cazarrecompensas y un joven aprendiz llamado Grogu. Los la protagonizan Pedro Pascal, Sigourney Weaver y un peluche verde monísimo. ¿Es solo para fans de Star Wars o es para todo el mundo?

El periodista y experto en cine, Alberto Rey, responde claro, explicando para empezar qué es un fan de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias: "A ver, esto es haber nacido en mi generación y esto es tener criterio cinematográfico. Y esto de repente se convierte en nostalgia".

Y "los fans de Star Wars tenemos un conflicto entre el criterio y la nostalgia", añade Rey, confesando que por ello "yo pueda decir ahora, sin despeinarme, que qué mala es The Mandalorian and Grogu' y qué bien me lo he pasado viéndola. No porque la película sea buena, que no lo es, sino porque me devuelve a un lugar feliz en el que soy un niño viendo por primera vez 'El retorno del Jedi', que también es bien mala", confiesa nuestro experto en cine.

En el vídeo, Rey expone cosas buenas que tiene la película como son por ejemplo las escenas iniciales, que son estéticamente son muy solventes, y sin embargo, hay otras, como el segmento que va después... Y es entonces, dice, "cuando uno ve esta película que entiende que además de para niños de hace 40 años, es para los niños de hoy, que tiene que ser para todos. Y no pasa nada".

Y así de fácil resume Dani Mateo para quién es realmente esta película: "Es una película para padres nostálgicos e hijos que no tienen más remedio que comerse la nostalgia del padre". Y es así, "tal cual", asiente Rey, otorgándole a tres albertitos, sobre todo por "la nostalgia".

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