Juan Sanguino analiza en vídeo la imagen de Lamine Yamal y su novia de la mano: "Igual es para que no cruce la calle solo"

Juan Sanguino aporta detalles sobre Inés García, la influencer y nueva novia de Lamine Yamal, después de ser pillados paseando de la mano por Grecia.

Juan Sanguino arranca su análisis de la prensa rosa con algo que ya se ha convertido en todo un clásico: la nueva novia de Lamine Yamal. En esta ocasión es Inés García, con la que el futbolista paseaba de la mano por Grecia.

Sanguino señala que "ya les han pillado varias veces", desde comiendo en Sitges hasta dando un paseo en helicóptero por Barcelona, algo que ya hizo el delantero barcelonista en Croacia con Nicki Nichole: "Se ve que ese es su truco para seducir a las chatis", comenta Juan.

Ahora ya no lo esconden y pasean cogidos de la mano, aunque Sanguino cree que, teniendo en cuenta la edad de Lamine, "es para que no cruce la calle solo".

Por otro lado, la influencer ha tenido que acallar los rumores que dicen que tenía novio cuando empezó a salir con Lamine.

Pero ¿quién es Inés García? Sanguino muestra una crónica que asegura que, entre sus hobbies, encontramos "hacerse fotos, viajar a lugares como Florencia o Madrid, probar diferentes peinados y experimentar con todo tipo de skincare".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.