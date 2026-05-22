Ahora

Zascas

El alegato de Eva Soriano a enamorarse "intensamente" triunfa en Aruser@s: "¡Vuélvete loca!"

El amor, la intensidad emocional y los consejos no solicitados para no "ir tan rápido" cuando te enamoras se han colado en los 'zascas' de Aruser@s tras comentar el viral de la cómica Eva Soriano.

El alegato de Eva Soriano a enamorarse "intensamente" triunfa en Aruser@s: "¡Vuélvete loca!"

Alfonso Arús muestra en los 'zascas' de Aruser@s el último vídeo viral de la presentadora de Cuerpos Especiales, Eva Soriano, que ha salido en defensa de quienes se enamoran con "intensidad". "No voy a permitir que nos critiquen a los que somos de calidad muy intensa", afirma la cómica.

Soriano también carga contra esos consejos tan habituales de "ve más despacio", como si el corazón tuviera freno de mano. "¡Enamorarte es de las pocas cosas gratis que quedan en la vida!", defiende la humorista, zanjando su intervención por todo lo alto: "Enamórate rápido, vuélvete loca y no vayas a terapia!".

Desde el plató de Aruser@s, Hans Arús apunta que, en estos temas, es difícil mantener "la cabeza tan fría", porque "es algo que no puedes medir". Mientras tanto, María Moya matiza con una visión algo más prudente, reconociendo que "a veces hay que poner el freno de mano".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La UDEF halló en el despacho de Zapatero una caja fuerte oculta que su abogado solo accedió a abrir ante la amenaza de destruirla
  2. Trump da un nuevo bandazo y anuncia el despliegue de 5.000 soldados en Polonia
  3. La vivienda convierte la emancipación en misión imposible: el 85,5% de jóvenes entre 16 y 29 años no se independiza en España
  4. Un juzgado archiva la denuncia contra el agitador ultra Vito Quiles por no ver "zarandeo" en el abordaje a Begoña Gómez
  5. Su exmarido quiere matarla: la denuncia de una mujer sin protección a pesar de llevar diez años en el sistema VioGén
  6. España entra en su límite ecológico y consume todos los recursos naturales para un año en apenas cinco meses