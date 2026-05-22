El alegato de Eva Soriano a enamorarse "intensamente" triunfa en Aruser@s: "¡Vuélvete loca!"

El amor, la intensidad emocional y los consejos no solicitados para no "ir tan rápido" cuando te enamoras se han colado en los 'zascas' de Aruser@s tras comentar el viral de la cómica Eva Soriano.

Alfonso Arús muestra en los 'zascas' de Aruser@s el último vídeo viral de la presentadora de Cuerpos Especiales, Eva Soriano, que ha salido en defensa de quienes se enamoran con "intensidad". "No voy a permitir que nos critiquen a los que somos de calidad muy intensa", afirma la cómica.

Soriano también carga contra esos consejos tan habituales de "ve más despacio", como si el corazón tuviera freno de mano. "¡Enamorarte es de las pocas cosas gratis que quedan en la vida!", defiende la humorista, zanjando su intervención por todo lo alto: "Enamórate rápido, vuélvete loca y no vayas a terapia!".

Desde el plató de Aruser@s, Hans Arús apunta que, en estos temas, es difícil mantener "la cabeza tan fría", porque "es algo que no puedes medir". Mientras tanto, María Moya matiza con una visión algo más prudente, reconociendo que "a veces hay que poner el freno de mano".

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