¿Quién era Jesús Gil? Mamen Mendizábal nos desgrana algunos detalles del primer capítulo de 'Anatomía de...'

Mamen Mendizábal viene a Zapeando para contarnos algunos de los detalles de este peculiar personaje que fue Jesús Gil y que protagoniza el primer capítulo de la nueva temporada de 'Anatomía de...': "Era un personaje que no tenía límites".

Este domingo, en laSexta, a partir de las 21:25 horas vuelve 'Anatomía de...', con Mamen Mendizábal. En este primer capítulo se analiza el universo de Jesús Gil y Gil, un personaje mítico de la historia de España de finales del siglo XX. Mamen Mendizábal vuelve a Zapeando para contarnos más sobre este, cuanto menos, peculiar personaje, un personaje que no tenía límites".

Jesús Gil y Gil llegó a ser uno de los hombres más poderosos de España, siendo presidente del Atlético de Madrid, alcalde de Marbella y promotor del Grupo Independiente Liberal (GIL). "Mira la política hoy en día es un disparate, pero la joven joven se va a quedar flipada cuando conozcan a Jesús Gil porque no saben quién es", afirma Dani Mateo.

Y precisamente, dice la presentadora de 'Anatomía de...' que es lo que más le gusta del programa, "que la gente cree saber nuestro tema, pero luego alucinas...".

Es cierto, señala Mendizábal, que nos sabemos todas esas frases de él que se han quedado dentro de la cultura popular y que casi blanquean a Jesús Gil". "Se convierte en un personaje popular cuando realmente era alguien muy peligroso. Jugaba con unas cartas marcadas permanentemente, hacía negocios a través de la política, a través del fútbol. Quería conquistar Ceuta y Melilla para hacer casinos, prostíbulos... No tenía límites. Antes nos resultaba gracioso y ahora, lo gracioso es que no podríamos tolerarlo".

Y ojo con los paralelismos con Trump porque "son súper acertados", comenta la presentadora. Eso sí, hay algunas diferencias: "Trump se alimentó muy bien de las redes, pero también de la televisión para ser lo que es".

Eso sí, "Trump tenía un programa o colabora en muchos programas, pero no creo que haya nadie como Jesús Gil que dentro de un jacuzzi, un alcalde de una ciudad española aparezca con su bañador turbo y rodeado de chicas en bikini. Y hacía un programa. Es inconcebible", remata Mendizábal.

En el vídeo podemos ver más detalles sobre el programa y este domingo, al capítulo completo en laSexta, a partir de las 21:25 horas.