Un profesor cancela su clase por el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce: "Tenemos que procesar esta información"

El reciente compromiso de la cantante y el deportista ha revolucionado las redes e, incluso, las aulas universitarias. Por eso, un profesor decidía suspender su clase ante el nerviosismo generado por el anuncio.

El pasado martes Taylor Swift y Travis Kelce anunciaban su compromiso tras dos años de relación. La imagen que daba la buena noticia fue publicada en el perfil de Instagram tanto de la cantante como el deportista y, como era de esperar, genero un sinfín de 'me gusta' y compartidos causando un gran revuelo.

Y esta 'fiebre' por la futura boda de la pareja ha llegado, incluso, a las aulas universitarias. Un profesor universitario de Estados Unidos decidía cancelar su clase a causa del compromiso. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el docente confiesa que ni él ni los alumnos se pueden concentrar ante la noticia y, por ello, cancelaba la clase.

"Tenemos que procesar esta información", añadía el profesor. Y, como era de esperar, su anuncio provocaba la 'estampida' de sus alumnos, entre vítores. Muchos de ellos salían corriendo del aula

"Un aplauso para este profesor, que lo amo", comenta Isabel Forner, "pero, yo no me emocionaría tanto con la boda de Taylor que la mayoría de sus canciones van de que siempre se enamora de la persona equivocada".