La 'señora bien', tras emitir Á Punt toros en lugar de las manifestaciones contra Mazón: "Ambos eventos terminan pidiendo orejas y rabo"

'Facheando', el debate 'ultra' de El Intermedio, analiza la imputación a una extesorera de Vox por gastarse 66.000 euros de dinero público en liftings y restaurantes o el bulo sobre la ropa de la DANA que se inventaron Alvise y Vito Quiles.

'Facheando' arranca una nueva edición con la 'señora bien' celebrando la recuperación de Antonio Tejero tras estar ingresado en el hospital en estado grave: "Entró el médico y le dijo: '¡Se vaya a casa coño!".

Los 'facheanders' analizan la imputación a cuatro directores de centros de menores en Canarias por el desvío de fondos europeos. Los directores habrían utilizado 2,4 millones de euros de dinero público en gastos personales. Una de ellas es María Ángeles Barroso, la extesorera de Vox en Las Palmas de Gran Canaria, que se habría gastado 66.000 euros en liftings, alquileres de vehículos y restaurantes.

"Con los disgustos que dan los chicos moritos, más dinero debería haberse gastado en liftings y tratamientos spas", reacciona 'Piluchi' en el vídeo sobre estas líneas, donde 'Show Me the Dani' le recomienda invertir en las Islas Caimán. "Si robas a un mena, no me da ninguna pena", comenta por su parte el 'alter ego facha' de Wyoming.

En su tour "para que le hagamos casito", como señala Sandra Sabatés, Vito Quiles ha vuelto a generar polémica en una universidad. En este caso en la de Valencia, mientras se ha descubierto que él y Alvise fabricaron el bulo de que se estaba tirando la ropa donada a las víctimas de la DANA.

Hoy se ha hecho pública la llamada del agitador ultra al concejal de Alfafar que demuestra que todo fue una mentira inventada por ellos. "Tirar la ropa porque tenga polillas no es mentalidad de entrepreneur. La pones en Wallapop, la ropa y las polillas", 'recomienda' Dani.

Por otro lado, mientras el sábado miles de personas se manifestaban en Valencia pidiendo la dimisión de Mazón, la televisión valenciana decidió no cubrir las protestas y emitir un programa de corridas de toros históricas. "En ambos eventos terminan pidiendo las orejas y el rabo, pero al menos en los toros lo hacen de manera más educada", apunta la 'señora bien'.

