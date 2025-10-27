Dani Mateo analiza el inglés de Nicolás Maduro: "Creo que ya se ha pasado la última pantalla del 'Duolingo'"

El presidente de Venezuela ha demostrado su nivel de inglés enviando un mensaje de paz dirigido a Donald Trump. "Es el John Lennon de nuestro tiempo", afirma el colaborador.

Nicolás Maduro sorprendía hace unos días dirigiendo un mensaje de paz a Donald Trump. Lo curioso del mismo es que el presidente de Venezuela lo hacía en inglés, demostrando su nivel. Un nivel que según Dani Mateo es "regulinchi", pero que se ha convertido "en el nuevo idioma de las relaciones internacionales".

"Not war", respite Maduro, "yes peace". "Forever, forever, peace forever", añade, "no crazy war". "Not war, victory forever, 'di pich'... sea lo que sea 'di pich'", comenta Mateo, tras escuchar las palabras del dirigente venezolano.

"De todas formas, qué bonito mensaje", indica Dani, "es el John Lennon de nuestro tiempo". "De hecho, si lo repite tanto es porque está haciendo una versión electrolatina del 'Imagine'", afirma el colaborador.

Maduro, como destaca Dani, se toma muy enserio el inglés y está avanzando "a pasos agigantados". "Creo que ya se ha pasado la última pantalla del 'Duolingo'", reflexiona. En otras imágenes, se puede ver a Maduro pidiendo: "'More production' para que haya 'peace'".

"Y lo habéis oído", comenta Mateo. "Maduro está tan a tope con el inglés que no sería raro que empezáramos a ver en breve culebrones en inglés o, como los llamaría el presidente 'Mister Mature': Big crazy snakes", concluye Dani.

