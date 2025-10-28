Dani Mateo recrea el itinerario de Mazón desde 'El Ventorro' al Palau: "Si al final dimite se lo van a rifar como taxista"

Tras conocerse que Mazón acompañó a Maribel Vilaplana a un parking, lo que desmiente su versión de que se fue directamente de 'El Ventorro' al Palau, Dani Mateo recrea el trayecto del president con 'Guguel Maz'.

Hoy diversos medios publicaban que Carlos Mazón habría acompañado a la periodista Maribel Vilaplana a un parking cercano a 'El Ventorro' después de su comida el día de la DANA.

Un nuevo dato que contradice la versión oficial del president de la Generalitat, que hace solo unos pocos días repasaba el itinerario desde el restaurante al Palau, a donde asegura que fue directo después de la comida, cuando el parking se encuentra en dirección contraria.

Dani Mateo ha decidido recrearlo con su propia "app de geolocalización de presidentes valencianos": 'Guguel Maz', con la que recorre las calles según lo explica Mazón, y después teniendo en cuenta que fue al parking y que hay testigos que dicen que se cambió de ropa.

Sobre esto último, plantea opciones como la propia casa de Mazón, un "probador del Zara", los vestuarios de un gimnasio e incluso la playa de la Malvarrosa "y que se cambiara con una toalla en la cintura".

La conclusión del colaborador de El Intermedio es que "Mazón se conoce todos los rincones de Valencia", por lo que "si al final dimite, se lo van a rifar como taxista".

