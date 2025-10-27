'Juan Carlos' se cuela en la fiesta de Doña Sofía: "Le voy a dar una sorpresa buena, no como cuando me pilló con Jaime Ostos"

El Intermedio vuelve a sacar su lado más humorístico con un nuevo episodio de la parodia 'El bribón y el Borbón'. En esta ocasión, 'Felipe VI' y 'Juan Carlos I' se enfrentan por una peculiar celebración de Halloween en el Palacio de la Zarzuela.

El Intermedio se ha propuesto que Felipe VI y Juan Carlos I tengan su propia 'sitcom': 'El bribón y el Borbón'. En este nuevo episodio, 'Felipe VI '(Raúl Pérez) irrumpe en el salón de su casa en la Zarzuela y se encuentra con 'Juan Carlos I '(El Gran Wyoming) preparando la decoración para una fiesta de Halloween.

"¿Qué es todo esto, papá? ¿A qué viene tanta calavera si parece la inauguración del año judicial?", comenta 'Felipe', a lo que su 'padre' responde que está preparando la casa para celebrar una fiesta el 31 de octubre.

Sin embargo, al 'rey' no le convence la idea y le pide que desmonte todo rápidamente, ya que tiene que preparar una fiesta de cumpleaños. 'Juan Carlos', sorprendido, le pregunta de quién es el cumpleaños, lo que deja sin palabras al actual 'monarca'.

"Un momento, papá… ¿En serio te has olvidado del cumpleaños de la mujer de tu vida?", le increpa. "¿Bárbara Rey?", responde el 'emérito', sin saber que en realidad se trataba de la reina Sofía.

Ante esta 'falta de respeto' hacia su 'madre', 'Felipe VI' decide no invitarle al cumpleaños. Aun así, 'don Juan Carlos' se presenta con un pequeño obsequio: "¿Dónde está Sofía? Que le voy a dar una sorpresa… y de las buenas, no como cuando me pilló con Jaime Ostos". Asimismo, en un intento de engatusar a su 'hijo' le enseña el conjunto lencero que le ha comprado a su 'mujer'.

El 'rey' intenta convencerlo de que se marche. "No puedes estar aquí, tienes que hacer lo mismo que con el dinero… esconderte en el sótano", le pide. Pero el 'emérito' no se da por vencido: "No puedo hacer nada", comenta indignado, y añade que esto parece "la España de Franco".

