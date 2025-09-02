La previsión de Francisco Cacho del tiempo para esta semana: lluvias en el norte y subida generalizada de temperaturas

Francisco Cacho explica en este vídeo qué tiempo nos depara esta semana que ha comenzado con fresquito, pero que continuará con subida generalizada de temperaturas y con lluvias en el norte, algo bueno y malo para los incendios.

Después de unos días en los que el calor ha dejado paso a la bajada de temperaturas e incluso las lluvias, ¿qué tiempo nos depara para esta semana?

En el vídeo sobre estas líneas, Francisco Cacho hace su previsión del tiempo para esta semana, donde solo lloverá en Galicia y el Cantábrico y el viernes en Cataluña y Comunidad Valenciana.

Algo que, explica Cacho, es bueno para las zonas donde todavía hay incendios activos porque refresca el suelo e impide que se reaviven, pero también malo por la contaminación que producirán las cenizas en los ríos. En este sentido, señala que altera el PH del agua, lo que afecta a la fauna y a la flora.

En lo que respecta a las temperaturas, subirán a partir de mañana hasta alcanzar los 38 grados el sábado en Andalucía o los 32 en la zona centro. En el norte, sin embargo, habrá una "montaña rusa" con bajadas el jueves y viernes en torno a los 25 grados y luego una subida hasta los 37 euros el sábado.