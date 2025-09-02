Francisco Cacho desvela los nombres de las borrascas de alto impacto que llegarán este otoño: de 'Benjamín' a 'Wilma'

Este 1 de septiembre comenzaba el otoño meteorológico y, por ello, ya se conocen los nombres que llevarán las borrascas de alto impacto de esta temporada. En este vídeo, Cacho los repasa y explica quién son los encargados de nombrarlas.

Con el final del verano meteorológico, llega la 'alineación' de las borrascas de alto impacto que llegarán durante este otoño.

Nacho García es el encargado de presentar los nombres de estas borrascas, entre las que encontramos a 'Benjamín'; 'Harry', "la borrasca pelirroja más destroyer de Reino Unido", o 'Wilma', "la borrasca que llega en el troncomóvil".

Francisco Cacho explica en el vídeo sobre estas líneas que esto de poner nombres a las borrascas de alto impacto es una copia de lo que se hace en Estados Unidos con los huracanes y que sirve para "captar nuestra atención", pues solo se nombra a las "borrascas peligrosas".

Los nombres son puestos por el grupo del suroeste, entre los que se encuentran países como Portugal, Francia, Andorra, Bélgica, Luxemburgo y también España. De este modo, los nombres corresponden con los diferentes idiomas, ya están decididos y se organizan en orden alfabético.

Una vez llegue la borrasca de alto impacto a determinado país, es el que se encarga de ponerle el nombre que toque.