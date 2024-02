Sonia Mangas visita Zapeando para hablar de televisión. Sonia se considera toda una 'teleadicta' y, a través de sus redes sociales rescata momentos históricos de la televisión para las nuevas generaciones. Aprovechando que en breve celebraremos San Valentín, Mangas aprovecha para hablar de un programa mítico de citas a ciegas que se emitió en Neox en 2010: 'Next'.

Como explica, la dinámica de 'Next' era sencilla: "Cinco pretendientes que convivían por un tiempo en un autobús e iban, uno por uno, teniendo citas con la persona pretendida". "Si la cita no iba bien el pretendido decía next", añade. Para Sonia lo mejor, "y lo que daba más 'cringe'", era que "cada minuto de cita acumulaban un euro y, al final de las citas, el pretendiente debía elegir una segunda cita o el dinero".

Las citas dieron lugar a momentos muy surrealistas que pasaran a la historia de la televisión. Por ejemplo, la presentación de Jennifer que afirmaba que Paris Hilton, a su lado, "parece una poligonera" o Iván, que se presentó diciendo que era como el cloroformo ya que las mujeres "se desmayaban" con él.

En las citas, los pretendidos les ponían pruebas a sus pretendientes, desde una chica que le pidió a su cita que hiciera el delfín en una piscina a otra chica que le pidió a su cita que montara unas claras a punto de nieve con la pata coja. Momentos impagables como el protagonizado por Rubén y Joana. La pretendienta se acercó a su pretendido que tan solo la saludó para, segundos después, exclamar "¡Next!". Lo mejor fue la reacción de la joven que, ante las calabazas, el contestó a Rubén: "¡Uy, pero bueno...gentuzo!". No te pierdas otros momentazos de 'Next' en el vídeo principal.