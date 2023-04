"¿Qué te pasa después de comer muchísimo?", le pregunta Pablo Motos a El Monaguillo, aunque este no se imagina lo que está a punto de ver. El presentador de 'El Hormiguero' le sorprende completamente dormido en el sofá tras una "sobremesa un poco pesada", señala Cristina Pedroche.

"¡Qué cabrones!", espeta el humorista, al ver el vídeo que reproducen en el programa, y reconoce que esto tiene una explicación: "Me he comido un táper de ensaladilla, un pepito de ternera con pimiento, una manzana, dos baos de pollo y luego digo, voy a por un yogur y me acuesto".

"Ver dormir a El Monaguillo, un espectáculo", asegura Valeria Ros. Quique Peinado le da la enhorabuena porque se ha echado "la mejor siesta posible, la siesta mientras te están pagando" y Dani Mateo añade que "ha caído como caballo drogado encima de sacos de arena".