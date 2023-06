A menos de un mes de celebrarse el enlace entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, el novio ya ha celebrado una de las tres despedidas de soltero previstas, aunque apenas ha trascendido información sobre ella. Nacho Gay cuenta en Zapeando que a él no sabe dónde serán porque normalmente las organizan los amigos y tiene tres grupos diferentes. Así que que, señala, él solo les ha dado fechas para poder organizar los viajes.

"A Íñigo, últimamente, por mucho que no lo creáis no lo conocen ni sus propios amigos", asegura el periodista, pues indica que "ha cambiado de verdad. No es el mismo, ha dejado la noche, lo que hacía en la discoteca Lula, ha dejado absolutamente todo y ha cambiado su forma de vida".

Sobre el hecho de que no se haya filtrado nada sobre la despedida, Gay explica que "es más antiguo que la rueda" que ningún novio cuente qué ha pasado y apunta que "no les interesa que se hable de ellos en los medios de comunicación" porque ellos viven muy bien y destaca que "le interesa más a la parte de Tamara Falcó porque es su forma de vida".

Además, desvela algunos detalles sobre el plan que sigue la marquesa de Griñón en la clínica Buchinger. Este comenta que hace ayunos para eliminar toxinas y para perder algo de peso, pero subraya que "ya lo hacía antes dos veces al año"." Ayuno y no ingerir comidas, como Íñigo en las despedidas, van a hacer lo mismo", bromea Dani Mateo.