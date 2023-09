"Tengo el coche destrozado, me da mucha vergüenza", expone Valeria Ros en Zapeando, y cuenta que todo ocurrió cuando salía del aparcamiento de la productora del programa para asistir al estreno de la película de Mario Casas.

"Estaba tan nerviosa, hacía tanto calor", relata la de Getxo, que recuerda que se subió a su coche, que tiene un freno de mano de los actuales, y lo accionó para coger una bolsa pero advirtió que el vehículo se movía solo y, en lugar de pisar el freno, se confundió con el acelerador y chocó.

La zapeadora explica que el "bajón" y los daños del coche no fueron todo: "Me viene el señor de mantenimiento para decirme que tenemos que hacer un parte". "Lo que no sabes es que la productora va a aprovechar ese golpe para colar todos los manchones, los rotos, el aire acondicionado que no va, le has venido bien", bromea Dani Mateo.