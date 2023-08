Miki Nadal explica en Zapeando lo mucho que duele recibir un golpe en los genitales y apunta que, en una escala del 1 al 10, lo fijaría en un 8. Pero María Gómez quiere saber si es aún más doloroso que un golpe en la nariz, a lo que Valeria Ros contesta tajante: "Hay que tener mucho cuidado con la nariz".

La zapeadora recuerda que se hizo un piercing en un chiringuito en Mallorca y expresa: "No sabéis el dolor, me he hecho piercings en muchos sitios porque así quería ser rebelde y nunca me ha dolido tanto algo".

La de Getxo asegura que fue "mucho peor que el parto" y cuenta que le tuvieron que poner bajo un ventilador mientras los turistas la saludaban. "Lo que pasa en Magaluf, se queda en Magaluf", apunta el presentador, a lo que esta replica: "Pues no cuento lo del pezón, entonces".