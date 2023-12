Un estudio del Hospital Clínico de Barcelona ha conseguido identificar las causas del llanto de los bebés según una serie de parámetros. Basándose en estos resultados, Berta Collado propone en el vídeo sobre estas líneas un divertido juego al resto de colaboradores en el que tienen que adivinar por qué lloran una serie de bebés.

El primero es un pequeño que podría estar llorando porque su padre se ha cortado el pelo o porque ha visto a Papá Noel. La segunda, una niña que podría creer que se ha dado un golpe o que se ha asustado de su sombra. "Cómo nos condiciona la vida querer cumplir las expectativas de nuestros padres", comenta Dani Mateo sobre esta última.

El tercero podría llorar porque su padre le canta o porque le ha hecho una risa diabólica. "No hay nada que me guste más que un puchero y a la vez me da mucha pena", afirma Valeria Ros al ver el vídeo.