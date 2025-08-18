Óscar Casas publica un vídeo junto a Ana Mena haciendo una ruta en todoterreno en El Salvador

La pareja está disfrutando de unas lujosas vacaciones en El Salvador junto a la familia del actor. Además, también se ha unido a ellos la influencer Melyssa Pinto, pareja de Mario Casas.

Los hermanos Casas están disfrutando de unas merecidas vacaciones en El Salvador. Los actores están recorriendo el país acompañados por parte de su familia y, además, también sus parejas: la artista Ana Mena y la influencer Melyssa Pinto.

Mario Casas, por el momento, no ha subido ninguna imagen con su pareja. En cambio, su hermano Óscar no ha dudado en subir un vídeo en el que se le puede ver conduciendo un vehículo todoterreno y, a su lado, está la cantante.

"Esto podría confirmar que están juntos o que han secuestrado a Ana Mena y está pidiendo rescate", comenta Quique Peinado al ver las imágenes. La pareja no se ha limitado a subir ese vídeo. Además, también han compartido una fotografía de ambos posando frente a un espejo.

Miki Nadal comenta que esa manera de posar era la habitual de Fernando Romay. "Esta foto demuestra que van en serio porque tú no dejas que cualquiera te deje el pelo atufado a alerón si no es por amor", afirma Iñaki Urrutia.