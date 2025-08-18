VÍDEO | María José Gómez y Verdú desvela la forma correcta de comer helado: "Hay que darle pequeños besos de succión"

"El helado es un elemento artístico que se tiene que disfrutar", afirma la experta en protocolo María José Gómez y Verdú, que en este vídeo explica la forma más elegante de comerse un cono, una copa de helado o un helado de corte.

En sus clases de protocolo, la experta María José Gómez y Verdú nos enseña hoy a comernos correctamente algo tan veraniego como los helados.

En el vídeo sobre estas líneas explica que eso de lamer el cono por todo el perímetro para luego metérnoslo entero en la boca no es lo más elegante. "El helado es un elemento artístico que se tiene que disfrutar", señala María José, que desvela que el método más 'protocolario' sería dar "besos de succión".

Pero ¿qué pasa si en un restaurante nos sirven una copa con dos bolas de helado? María José apunta que el barquillo que acompaña el helado sirve de ayuda para llevarlo a la cuchara y comerlo. Lo que sí que no se debe hace bajo ninguna circunstancia es comerse la mitad de la cucharada y dejar la otra mitad en la cuchara: "Es una guarrada", afirma.

En el caso de los helados de corte, lamerlos por los lados hasta que parezca una nave de 'Star Wars', como apunta Miki, no sería lo correcto. Lo mejor, según la experta, sería darle pequeños bocados.