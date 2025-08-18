El consejo de María José Gómez y Verdú a Georgina para su vestido de novia: "Que sea muy ella debería de evitarlo"

"Es un momento donde ella debe brillar, no lo que lleva puesto", comenta la experta en protocolo de Zapeando, que en este vídeo señala errores a evitar por Georgina en su boda con Cristiano Ronaldo.

María José Gómez y Verdú, la experta en protocolo de Zapeando, analiza en el vídeo sobre estas líneas el comentado anillo de compromiso que ha regalado Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez, un auténtico 'pedrusco' de entre 40 y 45 quilates cuyo precio podría rondar los 10 millones de euros.

Para María José, el anillo "elegante, elegante no es", si bien "es muy Georgina". En el vídeo sobre estas líneas ve "una forma de rivalizar con el de la señora Bezos" en una "competición" que se extendería hasta la misma boda.

A la hora de llevar este tipo de joyas ostentosas, la experta en protocolo explica que "lo más importante es el look que uno va a llevar", de manera que hay que encontrar un equilibrio entre el brillo del vestuario y el de las joyas: "Si el vestido es muy pobre se puede llevar alguna joya, pero si es muy rico la joya tiene que ser no excesivamente grande", apunta.

De cara al vestido de novia de Georgina, María José le recomienda que no sea muy saturado, lleno de pedrería o encajes, en definitiva evitar "que sea muy ella". En su opinión, la boda sería un momento "donde ella debe de brillar, no lo que lleva puesto".

Otros errores a evitar según María José serían llevar escotes pronunciados o transparencias exageradas, así como "exceso de brilli brilli en cuanto a joyas". Además, para la despedida de soltera, recuerda que "es de muy mal gusto" llevar penes en la cabeza.