De la ópera a 'Las guerreras K-Pop': Necko Vidal te cuenta en vídeo todo lo que necesitas saber de las nominadas al Oscar a Mejor canción

Soul y blues, Nick Cave, una de las compositoras más influyentes de la música pop, una ópera y la primera canción de k-pop nominada a los Oscars compiten por el eunuco dorado y Necko Vidal las analiza en este vídeo.

Ya conocemos las nominadas al Oscar a Mejor canción original y Necko Vidal analiza una categoría en la que sorprende que no haya entrado ningún tema de 'Wicked'.

La primera es 'I Lied to You', de la película 'Sinners', que ha batido todos los récords de nominaciones a los Oscars, y que es un tema de soul y blues "muy de confesión a las tres de la mañana" que funciona como reflejo de la película, sobre "culpa, redención y decisiones que pesan".

Otra canción es 'Dear Me', del documental 'Diane Warren: Relentless'. De Diane Warren, Necko señala que "es una de las compositoras más importantes del pop de las últimas décadas", por lo que 'Dear Me' es "una carta a sí misma" que habla de "perdonarte y entender tu propio camino".

También opta al Oscar 'Train Dreams', de la cinta homónima, un drama introspectivo ambientado en los Estados Unidos de principios del siglo XX. La canción, compuesta por Nick Cave, "no busca ser un hit, es cómica y minimalista, parece un susurro", apunta Necko. "Parece la que cantan en la misa cuando vas a comulgar", señala Miki Nadal.

La cuarta en la categoría es 'Sweet Dreams of Joy', de la película 'Viva Verdi!', una canción "de corte más tradicional y casi operística" que busca "emocionar desde la belleza y la calma".

Por último está una de las favoritas, al menos de Necko: 'Golden', de la cinta de animación 'Las guerreras K-Pop'. Un 'hit' que es "puro k-pop luminoso" y que "te hace sentir invencible aunque estés en pijama viendo los Oscars". Además, es la primera canción del género nominada a los Premios de la Academia y llega como ganadora del Globo de Oro.

