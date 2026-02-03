VÍDEO | Jalis de la Serna explica la emoción que sintió siguiendo el proceso de un trasplante de órgano: "Me ha hecho mejor persona"

Jalis de la Serna adelanta algunos detalles del capitulo de estreno de 'Apatrullando', donde siguen todo el proceso de un trasplante de corazón. Un reportaje que, asegura en este vídeo, "es el más emocionante que he hecho en mi vida".

Jalis de la Serna vuelve a Zapeando para hablar del nuevo reportaje de 'Apatrullando', que esta noche sigue el proceso completo de un trasplante de corazón, desde el momento en que un donante fallece, hasta que es trasplantado a un nuevo paciente.

El periodista no tiene duda de que este es no solo el capítulo más emocionante de la temporada, sino "el más emocionante que he hecho en mi vida".

Jalis explica que durante la realización del reportaje "estábamos de guardia" a la espera, hasta que les llamaron. El viaje en la ambulancia en busca del corazón asegura que fue "un momento de tensión y concentración máxima", pero a la vez "muy bonito".

El periodista también pudo estar presente en el quirófano en el momento del trasplante y cuenta que llegó un momento en el que el médico decía: "Si hemos hecho todo bien, esto debería empezar a latir y ves cómo empieza a hacer pum, pum. Es como ver un milagro".

Tras ver este reportaje, Jalis cree que nos haremos donantes de órganos, ya que "ves como una vida puede alargar la vida de otras personas". De hecho, asegura que haber vivido este proceso "me ha hecho mejor persona".

