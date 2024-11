Javier Milei ha sido entrevistado en el programa 'Empezar el día' por Yuyito González que, además, es su pareja. Como se ve en las imágenes sobre estas líneas, la presentadora recibe al presidente argentino cogiéndole las manos y confesando que, cuando se levanta para grabar el programa a las seis "mi amor siempre me manda un mensaje". "Él es muy lindo, es muy amoroso", añade. "¿Y qué pasa si no te mando el mensaje?", pregunta Milei. "Si no me lo mandás... puñalada en el corazón", responde ella, provocando las risas de él.

La entrevista, además de ver los gestos cómplices de la pareja, ha descubierto la afición de Milei por cantar. El argentino explicó que, en su juventud, tuvo una banda que homenajeaba a los Rolling Stones llamada Everest. El presidente se atrevió incluso con dos temas: 'Let It Be Me' de Elvis Presley y 'Libre' de Nino Bravo.

Pero sus confesiones sobre sus mensajes matutinos no se quedaron ahí. La despedida fue de lo más romántica. Yuyito le declaró su amor y le agradeció haberse encontrado, visiblemente emocionada. La pareja, además, acompañó esa declaración con numerosos besos. "Me estoy poniendo muy violenta", afirma Maya Pixelskaya, con pudor, "o mucho me equivoco o después de la entrevista Milei le enseñó su política exterior".