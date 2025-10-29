Necko Vidal versiona al barroco 'Superestrella' de Aitana: "Si me sigue en Instagram me caigo muerto"

Necko Vidal lo vuelve a hacer y deslumbra en Zapeando con una nueva versión al barroco de un éxito actual. En esta ocasión, es turno de 'Superestrella', de Aitana.

Hoy Necko Vidal se ha pasado por el plató de Zapeando para analizar el evento musical de la semana: 'Berghain', la nueva canción de Rosalía.

Además, el maestro del violín también ha hecho otra magistral versión al barroco de uno de los temas que ahora mismo lo están petando, en este caso 'Superestrella', de Aitana.

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver a Necko dejando otro momento mágico en el que lo actual y lo clásico se unen con un objetivo: que Aitana le siga en Instagram.

Necko reconoce que si finalmente lo consigue, "me caigo muerto". Una misión que en Zapeando ya se ha convertido en un objetivo.

